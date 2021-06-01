Новый сервис для долгосрочной аренды жилья запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Яндекс" запустил сервис для долгосрочной аренды жилья, который ориентирован в первую очередь на владельцев квартир. В описании сервиса "Яндекс.Аренда" отмечено, что сотрудники компании самостоятельно готовят жилье к сдаче, а также составляют объявление и проводят просмотры для потенциальных арендаторов.

Кроме того, сервис предоставляет страховку квартиры на сумму до одного миллиона рублей и возмещение простоя жилплощади на сумму до 240 тысяч рублей в случае внезапного съезда жильцов. Услуги являются бесплатными для арендодателей, квартиросъемщикам это обойдется в 5% от цены аренды.

На данный момент сервис работает с жильем в Москве внутри МКАД, в Реутове, Новокосине, Люберцах, Балашихе, Красногорске, Химках и ТиНАО.

Ранее гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов назвал главные ошибки при продаже недвижимости.

Специалист посоветовал пользоваться банковской ячейкой для хранения средств до завершения сделки, а также отказаться от выплаты цены объекта в рассрочку.