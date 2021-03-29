Хуснуллин допускает, что коммунальные квартиры исчезнут в России к 2030 году

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Коммунальные квартиры могут исчезнуть в РФ к 2030 году. Таким прогнозом поделился вице-премьер Марат Хуснуллин с Первым каналом.

На смену коммунальным квартирам, как предполагается, придет индивидуальное жилье.

"Думаю, больший объем коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры – либо в аренду, либо в собственность – будет решен к 2030 году", – отметил Хуснуллин.

До этого Хуснуллин говорил, что к 2030 году в Российской Федерации хотят построить свыше одного миллиарда квадратных метров жилья.

Главной задачей нацпроекта "Жилье и городская среда" является обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья. Планируется ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионов семей.

Ранее говорилось, что ипотеку на постройку частных домов запустят в РФ в этом году.