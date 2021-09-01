Россиян предупредили о риске потерять жилье при сдаче в аренду

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При сдаче жилья собственникам под видом договора сделки по аренде мошенники могут представить на подпись договор дарения или купли-продажи. Об этом рассказал председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров.
Он отметил, что такие злоумышленники могут действовать в паре – потенциальный квартиросъемщик и некто, выдающий себя за риелтора.
"Мошенники могут действовать в паре <...>, что позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора", – приводит слова нотариуса агентство "Прайм".
Эксперт также подчеркнул, что договор, подписанный всеми сторонами, очень сложно оспорить, особенно в том случае, если нет свидетелей того, что одну из сторон умышленно ввели в заблуждение.
"Чтобы не допустить таких последствий, договор в простой письменной форме лучше заменить на нотариальный. В обязанности нотариуса входит разъяснение сторонам сути и последствий сделки, выяснение их реального волеизъявления", – добавил он.
По словам Быстрова, нотариус также проверяет, кто на самом деле является собственником жилья. Эксперт отметил, что это существенно сокращает риски мошенничества.
Ранее директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья.
По словам эксперта, собственники иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки квартиры. Так, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. Таким образом, как уточнила Дымова, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
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