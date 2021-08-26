Эксперт рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья

09:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о главных уловках при покупке и аренде жилья, сообщает газета "Известия".
По словам эксперта, собственники жилья иногда пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки. Так, следует обратить внимание на ситуацию, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестничной клетке. Таким образом, как уточнила Дымова, чаще всего от потенциального покупателя стараются скрыть неадекватных соседей.
Эксперт уточнила, что, когда жилье показывают днем, это может говорить о высоком уровне шума в квартире, который продавцы хотят скрыть, заглушая его обычным дневным шумом с улицы.
Еще одна уловка – скрытие перепланировки.
"Если перепланировка несогласованная, это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо в самом плохом случае к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет", – объяснила эксперт.
По мнению специалиста, обмануть могут не только покупателя, но и арендатора. Здесь также могут скрыть от будущего жильца шумных соседей и условия жилья. Более серьезная мошенническая уловка – это когда арендодатель сдает квартиру нескольким людям, получает средства, а позже пропадает.
"Чтобы избежать подобных ситуаций, как минимум необходимо заказать на человека выписку из ЕГРН – она делается в течение дня. Посмотреть, кто собственник, и сверить с лицом, которое эту квартиру сдает", – объяснил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Ранее сообщалось, что стоимость аренды квартир в Москве увеличится на 10% к концу 2021 года из-за растущего спроса на бюджетное жилье. Одновременно с этим число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40 процентов.
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