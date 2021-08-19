Минфин РФ советует потренироваться, прежде чем брать ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель министра финансов Михаил Котюков советует россиянам потренироваться перед оформлением ипотеки и некоторое время откладывать примерную сумму будущего платежа.

Он отметил, что если платеж окажется выше четвертой части семейного бюджета, то перед оформлением кредита стоит еще раз подумать.

"Можно расчетную сумму, если уже понятны параметры, попытаться каждый месяц не тратить, условно ее откладывать, например", – сказал Котюков.

Замминистра не советует тратить отложенную сумму, поэтому ее стоит переводить на какой-либо сберегательный счет без возможности ее взять.

17 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении правительства продлить до конца 2023 года льготную семейную ипотеку.

Премьер добавил, что воспользоваться ипотекой семьи теперь смогут и при рождении первенца. Такое решение принял глава государства.

Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.