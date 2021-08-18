Эксперт раскритиковала прогноз о росте числа кредитов после продления льготной ипотеки

17:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко раскритиковала прогноз вице-премьер Марата Хуснуллина, заявившего, что после продления срока действия программы льготной семейной ипотеки в стране оформят около 90 тысяч новых кредитов. Об этом сообщает News.ru.
По мнению эксперта, молодым семьям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков. Уже сейчас цены на новостройки выросли на 20–30%, а приобретать недвижимость по льготной программе можно только в них.
"Ждать два года, пока построится, потом два года делать ремонт в квартире. Как будто у семей с маленькими детьми других забот нет. – заявила Радченко. – Легче в игольное ушко пролезть".
По мнению специалиста, ежемесячные платежи по ипотечным кредитам будут немаленькими. Если жена находится в декрете или просто не работает, занимаясь домашним хозяйством, то выплаты и вовсе могут стать тяжким бременем. Радченко подчеркнула, что финансовую нагрузку на молодую семью составляет и первоначальный взнос. А удовлетворять все требования банков сможет далеко не каждый потенциальный покупатель.
Озвученный Хуснуллиным прогноз Ирину Радченко удивил. Эксперт усомнилась в том, что "влезть" в ипотеку захотят сразу 90 тысяч молодых семей. По мнению специалиста, существенного влияния на рынок продление льгот не окажет.
Ранее премьер-министр РФ сообщил о решении правительства продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Воспользоваться льготами смогут не только родители двух и более детей, но и семьи, в которых появился первенец.
В России продлили льготную семейную ипотеку до конца 2023 года
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