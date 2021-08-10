Россиян предупредили о рисках дарения недвижимости

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Главная проблема дарения недвижимости заключается в том, что при возникновении разногласий с одаряемым, расторгнуть договор будет крайне сложно, предупредила председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

"Очень часто такие дарители (бабушки, дедушки и так далее) впоследствии оказываются без квартиры и на улице", – предупредила она.

Помимо этого, дарение недвижимости можно легко признать недействительным, именно этим и пользуются недобросовестные собственники, которые целенаправленно заключают договор от имени человека, которые не отдает отчет в своих действиях. Об этом рассказал руководитель практики юридической фирмы Intellect Александр Латыев. Он отметил, что в таком случае можно расторгнуть договор, но вернуть деньги уже не получится.

Дарением часто подменяют завещание, рассказала юрист компании "Генезис" Алена Лежнева. По ее словам, в таком случае остальные наследники не могут претендовать на имущество, кроме того, не выделяются и обязательные доли.

"В связи с этим существует высокая вероятность оспаривания ими договора, особенно если он заключен незадолго до смерти наследодателя", – добавила она.

В свою очередь юрист компании "Генезис" Владимир Колганов считает, что единственным преимуществом дарения является тот факт, что даже в случае развода жилье сохраняется за одаряемым, поскольку оно не включается в совместно нажитое имущество.

"Чаше всего на практике распространены случаи дарения между близкими родственниками. Однако если даритель решит одарить постороннее лицо, то с этим могут не смириться близкие родственники и пойти обжаловать дарение в судебном порядке", – рассказал эксперт.

Ранее юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. Эксперты рассказали, что россияне часто совершают ряд действий, не подозревая, что они не законны. Например, отметили специалисты, покупка "липовой" регистрации или попытка получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права, являются уголовным преступлением.