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Общество

06:39

Адвокат предупредил о внезапных проверках в квартирах

общество недвижимость

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Без предупреждения и приглашения в квартиру могут прийти с проверкой представители коммунальных служб и проверяющие приборы учета, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Он подчеркнул, что любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом.

"Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

При этом гражданин может не согласиться с назначенной датой и предложить свою, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки, подчеркнул Миронов.

Эксперт предупредил, если не удалось договориться о сроках визита, то коммунальная служба может обратиться в суд, который, вероятнее всего, решит вопрос в пользу проверяющих.

Ранее юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. Речь идет об уголовных преступлениях – покупке "липовой" регистрации или попытке получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права.

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