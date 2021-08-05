Адвокат предупредил о внезапных проверках в квартирах

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Без предупреждения и приглашения в квартиру могут прийти с проверкой представители коммунальных служб и проверяющие приборы учета, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Он подчеркнул, что любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом.
"Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
При этом гражданин может не согласиться с назначенной датой и предложить свою, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки, подчеркнул Миронов.
Эксперт предупредил, если не удалось договориться о сроках визита, то коммунальная служба может обратиться в суд, который, вероятнее всего, решит вопрос в пользу проверяющих.
Ранее юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. Речь идет об уголовных преступлениях – покупке "липовой" регистрации или попытке получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права.
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