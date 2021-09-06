В Москве арендаторы квартиры выбросили диван, в котором было спрятано 300 тыс рублей

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В Москве арендаторы квартиры выбросили старый диван, в котором хозяйка жилья хранила 300 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что квартирой владеют несколько собственников, которые практически не поддерживают связь друг с другом. Один из хозяев решил сдать свою часть жилища, не предупредив второго.

Жильцы договорились с арендодателем, что выбросят старую мебель и купят новую. Вскоре арендаторы вынесли на помойку старый диван, даже не догадываясь, что в одной из подушек спрятаны деньги.

О перестановке в квартире вторая хозяйка жилья узнала спустя несколько часов.

"Найти старенький диван на мусорке уже не смогли – его забрали. Всего женщина прятала в подушке чуть больше 300 000 рублей", – говорится в сообщении.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени решил сдать в аренду свою квартиру в Челябинске, после чего узнал, что она оказалась продана. Арендатор оплатил два месяца проживания, после чего перестал выходить на связь. Позже оказалось, что за это время злоумышленник подделал паспорт хозяина квартиры, вклеив свою фотографию, и продал чужое жилье за 2,4 миллиона рублей.