В Челябинске мужчина сдал квартиру в аренду и внезапно ее лишился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Житель Тюмени решил сдать в аренду свою квартиру в Челябинске, после чего узнал, что она оказалась продана, сообщает портал 74.ru.

Арендатор оплатил 2 месяца проживания, после чего перестал выходить на связь. Позже оказалось, что за это время злоумышленник подделал паспорт хозяина квартиры, вклеив свою фотографию, и продал чужое жилье за 2,4 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. По данным правоохранителей, это не первый подобный случай в Челябинске.

На квартиру наложен арест, судьбу жилья определит суд.

Ранее в Москве задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших москвичей. Сообщалось, что они успели присвоить три квартиры в столице.