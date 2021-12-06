В Минстрое РФ разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Штрафы за остекление балконов не являются чем-то новым, поскольку существовали и раньше. Об этом заявили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.
"Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий", – объяснили в ведомстве.
Там уточнили, что новый документ отличается от прежнего тем, что теперь он касается не только обычных граждан, но и юридических лиц, которые являются собственниками помещений.
Ранее сообщалось, что с марта 2022 года в российских регионах введут штрафы для владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и их обшивку сайдингом.
Как рассказал председатель столичного Союза жилищных организаций Константин Крохин, формулировки в предыдущих редакциях правил пользования жилым помещением часто становились причиной судебных споров между владельцами и коммунальщиками, поскольку в документе не уточнялось, что именно можно переоборудовать на балконах, а что нельзя.
В России с марта начнут штрафовать за самовольное остекление балконов
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