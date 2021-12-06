Россиянам объяснили, кого могут оштрафовать за самовольное остекление балконов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С марта 2022 года в российских регионах введут штрафы для владельцев квартир за несанкционированное остекление балконов и их обшивку сайдингом. Об этом со ссылкой на приказ Минстроя РФ сообщает "Вечерняя Москва".

Как рассказал изданию председатель столичного Союза жилищных организаций Константин Крохин, эта мера является необходимой, поскольку позволит избежать нагромождений на зданиях и несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности.

"В определенных случаях такие обустройства могут приводить к опасным ситуациям при риске возникновения пожаров, при эвакуациях. Некоторые владельцы, возводящие конструкции без каких-либо согласований, нередко наносят вред соседям", – сказал Крохин.

Он также отметил, что формулировки в предыдущих редакциях правил пользования жилым помещением часто становились причиной судебных споров между владельцами и коммунальщиками, поскольку в документе не уточнялось, что именно можно переоборудовать на балконах, а что нельзя.

Он также отметил, что в Москве подобная мера действует с 2011 года, в Подмосковье – с июня этого года. Норма направлена на борьбу с перепланировками и переустройствами самих квартир, которые не соответствуют техпаспорту.

"Новое положение уточняет, что собственник обязан поддерживать жилое помещение в соответствии с техническим паспортом. <...> Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования", – сказал он.

Если же такое разрешение не будет получено, уточнил эксперт, то придется быть готовым заплатить штраф и демонтировать незаконную конструкцию. Он также отметил, что в новом приказе ведомства речь идет о тех балконах, которые будут остеклены уже после марта 2022 года.

Ранее председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал, что категорически не рекомендуется хранить на балконах и лоджиях. Специалист отметил, что если владельцы жилья хранят на балконе что-то воспламеняющееся, то желательно убрать эти предметы в шкафчик или закрыть их негорючими материалами.