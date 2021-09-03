Эксперт рассказал, что категорически нельзя хранить на балконах и лоджиях

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 рассказал, что категорически не рекомендуется хранить на балконах и лоджиях.

Ранее россиянам напомнили о штрафе в 2–3 тысячи рублей за хранение заготовленных на зиму консервированных продуктов в местах общего пользования многоквартирного дома. Это можно делать только в официально оформленных индивидуальных кладовых.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Нежелательно хранить на балконах и лоджиях то, что загорается, в первую очередь – бумагу и тряпки. Сюда же можно отнести дерево и изделия из него.

"К сожалению, некоторые наши сограждане имеют привычку курить у себя на балконе. При этом часто они не используют баночку с водой, чтобы затушить окурок, а просто выбрасывают его на улицу. Мало того что это свинство с точки зрения человеческой морали и административный штраф в 500 рублей, это еще и потенциальный пожар", – говорит Гринин.

Ветер часто заносит брошенный с балкона окурок к соседям этажами ниже, продолжает эксперт. При наличии на лоджии легковоспламеняющихся вещей из-за этого нередко разгораются пожары. Если в квартире застекленный балкон, для предотвращения такой угрозы специалист по безопасности рекомендует перед уходом закрыть все створки.

Также собеседник Москвы 24 заявил, что при определенных обстоятельствах опасно хранить на балконе автомобильную резину.





Если у вас нет помещения, где можно хранить автомобильные колеса, есть компании по шиномонтажу, которые оказывают такие услуги.

Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сами шины не загораются от "бычка". Но это возможно, если рядом с ними есть чему гореть. Если это произойдет, то будет неслабый огонь и очень едкий дым.Если у вас нет помещения, где можно хранить автомобильные колеса, есть компании по шиномонтажу, которые оказывают такие услуги.

Если владельцы жилья хранят на балконе что-то воспламеняющееся, желательно убрать эти предметы в шкафчик или закрыть их негорючими материалами, резюмировал специалист.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие штрафы россиянам грозят у себя дома. По его словам, если в помещении не соблюдаются санитарные нормы, то приставы могут прийти в квартиру после жалобы соседей на неприятный запах.