Юрист рассказал, как бороться с пьяницами на лавочках у подъездов

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Юрист рассказал, как эффективно бороться с пьяницами на лавочках у подъездов. Наиболее действенным способом является регулярный вызов полиции. Об этом РИА Недвижимость заявил председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.
Эксперт напомнил, что распитие алкоголя в общественных местах подпадает под статью 20.20 КоАП РФ и наказывается штрафом от 500 до 1,5 тысяч рублей. Протоколы об административном правонарушении составляют сотрудники полиции, которые обязаны приезжать по вызову жильцов.
"Чтобы сохранить лавочки и отвадить от вашего подъезда пьяниц, необходимо сделать их пребывание некомфортным. Например, если пьяная компания появится у вас во дворе и захочет весело провести время с алкоголем, необходимо немедленно вызвать полицию. Рекомендуется также кооперироваться с соседями, чтобы дежурная часть получила сразу несколько вызовов и ужесточила контроль территории возле вашего дома", – советует Корчаго.
При звонке в полицию необходимо назвать точный адрес и просить привлечь нарушителей спокойствия к административной ответственности, ссылаясь на законодательство. Юрист рекомендует узнать номер, под которым зарегистрировано обращение. Эта информация может понадобиться, если потребуется обжаловать бездействие сотрудников полиции. В соответствии с федеральным законом подать жалобу можно в вышестоящие органы МВД, прокуратуру и суд.
Ранее руководитель юридической компании "Интерцессия" Кирилл Стус рассказал россиянам, как безопасно снять квартиру. Эксперт отметил, что самые частые виды мошенничества в этой сфере связаны с внесением предоплаты.
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