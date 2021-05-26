Владельцам квартир напомнили о новых штрафах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с начала года действуют новые штрафы для владельцев квартир, наказание грозит в том числе за выбрасывание опасного для здоровья мусора. Об этом в разговоре с News.ru рассказала адвокат Ольга Сулим.

Она добавила, что, согласно новым противопожарным правилам, штрафы предусмотрены за хранение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и аэрозолей.

По словам адвоката, россияне нередко закрывают пути эвакуации громоздкими предметами, а также демонтируют межбалконные лестницы, заваривают люки на балконах и лоджиях квартир. Тем, кто сделал это ранее, необходимо привести все в надлежащее состояние.

Эксперт отметила, что также запрещено закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Наказание может грозить за пользование неисправным газовым оборудованием и приборами, которые своевременно не прошли техобслуживание.

Лестничные клетки нельзя использовать для складирования вещей и устраивать там подсобные помещения. Запрещено хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Сулим предупредила, что тем, кто игнорирует правила, грозят штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Если нарушение повлечет за собой смерть или тяжкий вред здоровью, возможно привлечение к уголовной ответственности.

Другое нововведение этого года касается обращения с отходами производства и электрическими лампами. Хранить их можно только в специально отведенных местах.

"Впрочем, не во всех жилых комплексах можно организовать подобные "ртутные комнаты". В таком случае вмешиваются органы местного самоуправления и организуют их вне дома, сообщая жильцам адрес", – сказала адвокат.

За нарушения предусмотрены штрафы до двух тысяч рублей.

В заключение эксперт напомнила об истечении срока действия моратория на взыскание неустоек по оплате задолженности за коммуналку, введенного в 2020 году.

Ранее сообщалось, что время на шумные ремонтные работы в жилых домах могут сократить с пяти дней в неделю до трех. На сегодняшний день проводить шумные работы в жилых домах можно с понедельника по пятницу восемь часов в сутки с обязательным перерывом на два часа.