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Эксперты оценили новые запреты для владельцев жилья в 2021 году

Соленья – в дом, решетки открыть. Что запретят владельцам жилья с 2021 года
безопасность общество ЖКХ

С 1 января 2021 года жителей многоквартирных домов ожидают нововведения. С этого дня вступает в силу постановление правительства о новых правилах противопожарного режима. Объясняем, как изменится быт россиян, а также разбираемся, каким образом это повлияет на безопасность в доме.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Банки – домой

В постановлении правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" более 450 пунктов и несколько приложений. После вступления документа в силу жильцов многоэтажек коснется несколько важных нововведений.

"С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания", – рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Последний пункт представляет отдельный интерес. Нововведение, по словам Кричевского, теоретически запрещает использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца. Тем не менее массовые проверки газового оборудования вряд ли будут проводиться на практике без особой необходимости.

Среди других изменений – запрет оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Кроме того, решетки на окнах подвалов должны будут открываться. Кричевский не исключил, что под это нововведение могут попасть и решетки на первых этажах, в особенности когда окна или двери указаны в качестве эвакуационного выхода.

Еще одно важное нововведение – все аварийные и эвакуационные выходы с 1 января обязаны открываться изнутри без ключа. Либо у них должна быть запорная арматура с дистанционной разблокировкой.

За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей... Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдет статья 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".
Алексей Кричевский
эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями

Кричевский подчеркнул, что в целом принципиально жизнь людей в многоквартирных домах не изменится. Массовых проверок также не планируется. Относительно последних меньше всего можно беспокоиться россиянам, живущим в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, резюмировал специалист.

Ранее в России предложили внедрить обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. По словам экспертов, проблемы с ней становятся причиной до 80-90% пожаров в жилом фонде.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станет безопаснее?

Независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк в разговоре с Москвой 24 отметил, что правила противопожарного режима – набор требований, как можно и нельзя себя вести даже в полностью оборудованном защитными средствами доме.

"Это правила, которые создаются с учетом опыта пожарной службы. В них учитываются те сложности, которые возникают при спасении людей и имущества. Самый простой пример – нельзя баррикадировать пути эвакуации. Это все статистически выверенные требования", – говорит эксперт.

Я бы рекомендовал относиться к этим правилам с пониманием, осознанием, что это не какие-то выдумки, а жизненная действительность.
Денис фон Мекк
независимый эксперт по пожарной безопасности

Специалист отметил, что допускает проблемы с разночтениями документа для разных типов многоквартирных домов. Возможно, в определенных случаях люди не смогут понять, как нормы трактуются в их ситуации.

"Если есть какие-то несогласия, можно обратиться к местному инспектору по пожарной безопасности или попросить разъяснить требования в департаменте надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Либо во Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны. Но просто игнорировать эти правила нельзя. Во-первых, это опасно для жизни – не только вашей, но и соседей. Во-вторых, это наказуемо", – резюмировал он.

В свою очередь, эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил Москве 24, что в вопросах, кто должен платить штраф за нарушения, связанные с решетками на окнах в подвалах и аварийными и эвакуационными выходами, возникает юридический казус.

"С одной стороны, дом – это объект защиты, значит, собственник несет всю ответственность за его противопожарное состояние. Следуя этой логике, ответственность за нарушения должны нести жильцы. Но поскольку коллективная ответственность – дело размытое, то в договорах с управляющей компанией (УК), которые, как правило, имеют лицензии на осуществление противопожарной деятельности, включается пункт о том, что следить за состоянием противопожарного режима в доме должна УК", – рассказал он.

Если такой пункт в договоре есть, а в большинстве случаев это так, то собственники жилья предприняли все меры для обеспечения своей пожарной безопасности. А именно заключили договор с лицензированной организацией.
Константин Кузнецов
эксперт по пожарной безопасности

При соблюдении этих условий за домом будет следить специалист по противопожарной безопасности, которого нанимает управляющая компания, добавил Кузнецов. Если во время проверки выявляются нарушения, штраф накладывается на УК, которая затем перекладывает его на конкретного жильца.

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