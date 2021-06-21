Специалист рассказал о возможных штрафах для хозяев квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, какие штрафы россияне могут получить у себя дома, передает агентство "Прайм".

По словам специалиста, судебные приставы могут посетить квартиру, если в помещении не соблюдаются санитарные нормы, а соседи пожаловались на неприятный запах. Дезинфекцию могут организовать власти, но расходы понесут сами жильцы квартиры, пояснил юрист.

Кроме того, по его словам, инциденты могут возникнуть из-за окурков. Так, если фрагмент сигареты приведет к порче имущества, собственник будет обязан компенсировать его стоимость. Возможно и уголовное наказание, если окурок стал причиной возгорания с пострадавшими или жертвами.

Еще одним фактором, за который предусмотрено взыскание, Кричевский назвал перепланировку квартиры. Несанкционированные действия могут угрожать жизни и безопасности остальных жильцов дома.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская ранее назвала новые штрафы для хозяев квартир. В частности, предусмотрены взыскания за неоплату ЖКХ и выброс опасного для здоровья мусора.