В РФ могут ввести дополнительные льготы на электроэнергию для малоимущих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ввести дополнительные льготы для малоимущих по оплате электроэнергии, сообщает газета "Известия". Речь идет о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения.

Такую меру примут в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения. Сделать это хотят, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования. Однако в этом случае тарифы повысят для обеспеченных граждан.

Отмечается, что власти не нашли решения о сокращении объема либо ликвидации перекрестного субсидирования, однако ситуация ухудшается и требует скорейшего разрешения. В связи с этим необходимо рассмотреть переход к экономически обоснованному тарифу для населения.

Одновременно предлагается разработать меры адресной поддержки: тариф могут повысить для граждан с высоким доходом, а для граждан с низким доходом субсидировать его.

В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" рассказали, что сейчас тарифы на электроэнергию для населения регулирует государство. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ. Чтобы сдержать рост цен для граждан, затраты энергетиков сверх возможного повышения тарифа компенсируют за счет повышения стоимости услуг для бизнеса.

Этот механизм называют перекрестным субсидированием. На сегодняшний день перекрестное субсидирование бизнесом достигло 239 миллиардов рублей в год. Такая нагрузка на промышленных, бюджетных потребителей, бизнес и сельхозпредприятия увеличивает их тарифы на передачу электроэнергии от 5 до 40% в зависимости от уровня напряжения.

В марте Владимир Путин призвал Генпрокуратуру РФ обратить внимание на неоправданный рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере, отметив, что такого рода услуги часто отличаются низким качеством.

Путин отметил, что цены образуются в соответствии с законами экономики, нарушение которых чревато большими проблемами. Однако, по словам президента, рост тарифов в сфере ЖКХ является необоснованным. Он призвал прокуроров заняться решением данной проблемы, опираясь на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию.

Ранее сообщалось о росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году. По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.