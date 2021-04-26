Эксперт сообщила о новых штрафах для хозяев квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская рассказала про новые штрафы для хозяев квартир. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По причине отмены коронавирусного моратория на начисление пеней хозяевам квартир снова нужно будет выплачивать штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ.

Кроме того, появились штрафы за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек, за замену счетчиков не вовремя и за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах.

Дубровская дала пару советов о том, как не попасть в долговую яму и избежать нововведенных штрафов.

"Нужно стараться оплачивать все счета за ресурсы (газ, электричество, вода, теплоснабжение), а также по квартплате, вывозу мусора, общедомовым услугам. Лучше не дожидаться накопления долгов – это обойдется вам дороже, чем платить по счетам вовремя", – отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что опасный для здоровья людей мусор необходимо сдавать в специальные пункты приема.

Она посоветовала обращать внимание на срок действия счетчиков газа, воды и электричества и менять их в нужное время.

Ранее власти Московской области запустили программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основным условием для допуска граждан к программе является переход на мобильное приложение "Умная платежка" с отказом от бумажных документов при оплате услуг, а также отсутствие просрочек по платежам.

Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay.