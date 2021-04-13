ГД одобрила законопроект об изменении порядка расчета ЖКУ за общее имущество дома в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение столичных властей компетенцией по определению порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, связанные с использованием общего имущества в многоквартирном доме.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 закона РФ "О статусе столицы Российской Федерации", наделив органы государственной власти Москвы полномочиями по установлению особенностей порядка расчета и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также сопутствующие изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к документу.

Там отмечается, что реализация инициативы поспособствует сохранению существующей в Москве системы расчетов данных коммунальных платежей. Законопроект был разработан и внесен в Госдуму правительством РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для поставщиков электричества, газа, воды и тепла за нарушение требований качества. В настоящее время максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей, его предлагают увеличить до 200 тысяч рублей.