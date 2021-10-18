Собственникам рассказали, за что можно лишиться квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собственникам квартир и жилых домов напомнили, в каких случаях их может ждать штраф и лишение недвижимости. О видах нарушений, за которыми следует такое наказание, "Российской газете" рассказал адвокат Олег Сухов.

Порядок пользования жильем в Российской Федерации закрепляется Жилищным кодексом и правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением правительства РФ. Ответственность же за нарушение этих норм устанавливается статьей 7.21 КоАП РФ.

Наиболее частым нарушением, за которое собственника привлекают к ответственности, является незаконная перепланировка. Еще одним частым поводом для штрафов выступает использование жилища не по назначению.

В первом случае жилищный инспектор может оштрафовать собственника на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей. Как правило, граждан привлекают к ответственности за разборку несущих стен, демонтаж дверей и окон, совмещение жилой комнаты с кухней, объединение комнат с коридором, а также объединение нескольких квартир в одно жилое помещение.

За использование жилья не по назначению придется заплатить штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. Однако можно и отделается предупреждением. Зачастую в таком виде нарушения речь идет об использовании квартиры для предпринимательской деятельности. На месте жилого помещения может появиться офис продаж, склад, аптека, ремонтная мастерская, магазин или ателье по пошиву одежды. При этом часто нарушение сопровождается незаконной перепланировкой.

Получить штраф, согласно статье 20.4 КоАП РФ, можно и за несоблюдение правил пожарной безопасности. Органы пожарного надзора могут вынести предупреждение либо оштрафовать собственника на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.

В том случае если нарушение правил пожарной безопасности привело к возгоранию и повреждению имущества (либо причинило легкий вред здоровью человека), то сумма штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей.

Наказать могут за складирование на балконах и лоджиях мебели, бумаги и других горючих материалов. А также за использование в помещении открытого огня.

Сухов отмечает, что потерять до 7 тысяч рублей собственник может за нарушение правил регистрации. Ответственность за это предусмотрена статьей 19.15.2 КоАП РФ. Причем в Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа будет выше, чем в других регионах России.

Специалист разъяснил, что, хотя размеры взыскания не столь серьезны, признание собственника виновным в совершении административного правонарушения облегчает взыскание с него ущерба в случае наступления негативных последствий. Например, если собственника уже штрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, в будущем в случае пожара суд взыщет с нарушителя и ущерб, причиненный соседям.

Помимо штрафов, существует и другой вид наказания. В исключительных случаях при нарушении правил пользования жильем собственник может лишиться недвижимости. Это происходит на основании статьи 293 ГК РФ.

Речь идет о ситуациях, в которых собственник использует помещение не по назначению, нарушает права соседей или без уважительных причин не производит необходимый ремонт. Однако для применения этой статьи необходима совокупность определенных условий.

Сначала муниципальная власть предупреждает собственника о необходимости устранить нарушение и привлекает его к административной ответственности по статье 7.21 КоАП РФ. Если нарушения не устранены, администрация вправе обратиться в районный суд с иском о продаже квартиры.

Адвокат отмечает, что таких дел в практике немного. Для выставления квартиры на продажу нужно сделать условия проживания невыносимыми для соседей. Например, если собственник держит большое количество домашних животных в антисанитарных условиях, которые со временем выходят за пределы квартиры, распространяясь на помещения общего пользования.

Изъять квартиру могут и в случае ее использования не по назначению, если собственник, уведомленный о недопустимости подобного использования, игнорирует требования властей.

Ранее россиянам напомнили, что фиктивная регистрация людей в квартире может грозить собственнику уголовным наказанием в виде штрафа или лишения свободы.

