Эксперты рассказали, когда россиянам могут отключить электричество

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Отключение электричества начнется через два месяца неплатежей по счетам. Об этом РИА Недвижимость рассказали опрошенные эксперты.

Управляющий партнер группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова пояснила, что право отключать или ограничивать электропотребление есть не только у ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, а также товариществ собственников жилья (ТСЖ). По закону запустить такую процедуру можно в том случае, если человек не платит за электроэнергию более двух месяцев.

На практике между началом и завершением процедуры отключения электричества проходит от 30 дней, сообщил директор департамента взыскания задолженностей компании "ПИК-Комфорт" Владислав Котельников. Первоначально должника уведомляют о необходимости погасить задолженность (либо предлагают рассрочку). На добровольное урегулирование проблемы отводится 20 дней.

Уведомление должник получает заказным письмом лично в руки. Отправка обычным письмом не подходит, поскольку должник может заявить, что не открывал почтовый ящик или не получил письмо. Также допускается возможность уведомления по электронной почте (с отчетом о прочтении), через портал госуслуг и звонок с записью разговора.

"Факт подписи или уведомления должника должен быть доказан. Любые действия отключить или ограничить электропотребление без доказательств уведомления незаконны. Отсчет начала процедуры отключения электроэнергии будет идти со дня непосредственного уведомления должника", – подчеркнула Спиридонова.

Если должник, получивший уведомление, все равно не платит, вводится процедура ограничения электроэнергии на 10 дней. В случае если и эта мера не помогла, специалисты приступают к отключению света.

Такая процедура, по словам Спиридоновой, может затянуться, поскольку при отключении электричества должен присутствовать и потребитель.

"Составляется акт, где должник ставит свою подпись. В акте указываются реквизиты оплаты, сумма задолженности, данные должника и причина, по которой отключается электричество. Без подписанных документов должник вправе оспорить отключение электричества в суде", – пояснила управляющий партнер группы компании "Легес-бюро".

Часто попытки вручить уведомление или отключить электричество потребителю оказываются безуспешными. В такой ситуации ресурсоснабжающие организации, УК или ТСЖ обращаются в суд, откуда дело передают судебным приставам.

Для возобновления подачи электричества гражданину, заплатившему долг, необходимо подать заявление. После этого в течение двух дней в квартиру придет электрик, который произведет повторное подключение. Спиридонова добавила, что за данную услугу может взиматься плата, установленная на уровне региона проживания должника. Чаще всего она составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о росте тарифов на электричество. В ближайшие два года для населения они будут увеличиваться на 5% в год. Такой же рост прогнозируется и в тарифах на передачу электроэнергии.

