Правительство поручило усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, сообщает газета "Известия".

Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. В планах кабмина устанавливать тарифы, исходя из реализации задумок по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук пояснил, что Хуснуллин хочет довести тарифы до экономически обоснованных. Он отметил, что их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание компенсируют.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечить предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", – заявили в аппарате вице-премьера.

По мнению председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, тарифы надо доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации.

Она добавила, что платежи для населения нужно поднимать постепенно, и в первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации. По ее словам, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы.

Ранее сообщалось, что в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров. Могут быть предусмотрены более низкие базовые тарифы.

Пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения является оправданным, отмечает эксперт. Он также добавил, что нулевые тарифы являются вопросом времени, поскольку государство все больше акцентирует свое внимание на социальном направлении.

В начале июля в Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ. По мнению первого зампреда думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина, правительству РФ стоит рассмотреть такую возможность упрощения мер социальной поддержки, в частности ввести прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

