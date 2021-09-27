Правительство поручило усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ, сообщает газета "Известия".
Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. В планах кабмина устанавливать тарифы, исходя из реализации задумок по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук пояснил, что Хуснуллин хочет довести тарифы до экономически обоснованных. Он отметил, что их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание компенсируют.
"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечить предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", – заявили в аппарате вице-премьера.
По мнению председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, тарифы надо доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации.
Она добавила, что платежи для населения нужно поднимать постепенно, и в первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации. По ее словам, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы.
Ранее сообщалось, что в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров. Могут быть предусмотрены более низкие базовые тарифы.
Пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения является оправданным, отмечает эксперт. Он также добавил, что нулевые тарифы являются вопросом времени, поскольку государство все больше акцентирует свое внимание на социальном направлении.
В начале июля в Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ. По мнению первого зампреда думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина, правительству РФ стоит рассмотреть такую возможность упрощения мер социальной поддержки, в частности ввести прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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