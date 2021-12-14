В Москве выявили почти 260 тыс "квадратов" бесхозной недвижимости в 2021 году

13:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В период с января по ноябрь в Москве обнаружили почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.
Отмечается, что за указанный период специалисты ведомства оформили в собственность города 1 188 объектов общей площадью 259,2 тысячи "квадратов". Для сравнения в аналогичный период 2020 года было выявлено всего 700 таких объектов. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Еженедельно специалисты департамента городского имущества и Госинспекции проводят совещания, в рамках которых прорабатываются вопросы, касающиеся подобных земельных участков и зданий.
"В этом году состоялось более 40 встреч. Объекты, которые рассматривались на комиссии, находятся во всех округах столицы: и в центральной части, и на окраинах", – подчеркнул глава департамента Максим Гаман.
Так, например, в собственность города было оформлено здание по адресу Калужское шоссе, 44-й километр, домовладение 4. Его площадь составляет 3 тысячи квадратных метров. В будущем здание перейдет в бессрочное пользование "Московской баскетбольной академии" департамента спорта Москвы.
Кроме того, бесхозным ранее было и здание на улице Новорязанской, дом 29, строение 6, которое сейчас используется центром современного искусства.
Ранее сообщалось, что свыше 9,5 тысячи рабочих мест создадут в столице благодаря комплексному развитию участков бывших промышленных зон в ЮАО, ЮЗАО и СВАО. Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 30 миллиардов рублей.
"Торги Москвы": с начала года город оформил в собственность почти 1 300 бесхозных объектов
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