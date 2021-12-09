Более 9,5 тыс новых рабочих мест появятся в трех индустриальных кварталах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 9,5 тысячи рабочих мест создадут в столице благодаря комплексному развитию участков бывших промышленных зон в ЮАО, ЮЗАО и СВАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объем инвестиций в реализацию проектов превысит 30 миллиардов рублей.
Он рассказал, что решения о комплексном развитии уже приняты в отношении участков бывших промзон Каширское Шоссе, Огородный Проезд и Теплый Стан, общая площадь которых превышает 31 гектар.
В новых индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка и вся соответствующая инфраструктура. Ожидаемый объем инвестиций составит более 30 миллиардов рублей, а в городской бюджет ежегодно будут поступать по три миллиарда рублей.
Сейчас на этих участках находятся склады и гаражи. В будущем там построят недвижимость площадью более 470 тысяч квадратных метров, промышленные здания площадью более 215 тысяч квадратных метров и офисы, банки, магазины и торговые центры общей площадью 256 тысяч квадратных метров.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что промзоной Огородный Проезд займется правообладатель, а право реализации проектов в промзонах Каширское Шоссе и Теплый Стан выставят на торги.
Накануне столичные власти приняли решение о комплексном развитии трех городских промзон: Огородный проезд, Теплый стан и Каширское шоссе. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Реорганизация промзон проходит в рамках столичного проекта "Индустриальные кварталы", в рамках которого уже приняты решения о развитии территорий общей площадью 190 гектаров с потенциалом в 50 тысяч мест приложения труда.
Бывшие промзоны в Зюзине и Печатниках превратят в современные жилые кварталы
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