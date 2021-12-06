Наталья Сергунина рассказала о финансовой поддержке московских предпринимателей в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тысяч столичных компаний", – рассказала заммэра Наталья Сергунина, отметив, что всего за время пандемии предприятиям в качестве поддержки предоставили больше 34 миллиардов рублей.

Она уточнила, что 13 из 17 миллиардов пришлись на поручительства города по кредитам предпринимателей, которые позволили им привлечь 27,3 миллиарда рублей финансирования. Еще 2,5 миллиарда пришлись на различные субсидии и гранты. И чуть менее 300 миллионов в сумме получат организации, которые до 15 августа успели привить не меньше 60% своих сотрудников: рассмотрение заявок по соответствующим выплатам еще продолжается.

Помимо всего прочего, 5 миллиардов рублей город выделил дополнительно на обеспечение льготного кредитования предприятий и обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в условиях пандемии.

В конце ноября Сергей Собянин подписал постановление о расширении мер финансовой поддержки столичных промышленных предприятий. Так, предприятия могут в том числе претендовать на компенсацию части затрат, предназначенных для уплаты кредитов на покупку, транспортировку и установку нового оборудования.

