Собянин расширил меры поддержки промышленных предприятий столицы

13:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление о расширении мер финансовой поддержки столичных промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о предоставлении промышленным предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат на приобретение оборудования и (или) прав на результаты интеллектуальной деятельности", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в рамках данной программы поддержки предприятия могут в том числе претендовать на компенсацию части затрат, предназначенных для уплаты кредитов на покупку, транспортировку и установку нового оборудования. Объем компенсации будет рассчитываться исходя из процентной ставки по кредиту, но не более 7,5%, при этом общая сумма предоставленных средств не должна превышать 100 миллионов рублей в год.
Как отмечают в пресс-службе, в отличие от прошлой программы поддержки, существующей с 2012 года, теперь компании могут возвращать часть затрат на более ранних этапах обновления оборудования.
Ожидается, что на каждый рубль, предоставленный в рамках обновленной программы, придется свыше 10 рублей, привлеченных в экономику Москвы.
Ранее стало известно, что восемь предприятий столицы получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Шести из них компенсируют часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум – частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.
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