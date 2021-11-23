Собянин расширил меры поддержки промышленных предприятий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о расширении мер финансовой поддержки столичных промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о предоставлении промышленным предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат на приобретение оборудования и (или) прав на результаты интеллектуальной деятельности", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках данной программы поддержки предприятия могут в том числе претендовать на компенсацию части затрат, предназначенных для уплаты кредитов на покупку, транспортировку и установку нового оборудования. Объем компенсации будет рассчитываться исходя из процентной ставки по кредиту, но не более 7,5%, при этом общая сумма предоставленных средств не должна превышать 100 миллионов рублей в год.

Как отмечают в пресс-службе, в отличие от прошлой программы поддержки, существующей с 2012 года, теперь компании могут возвращать часть затрат на более ранних этапах обновления оборудования.

Ожидается, что на каждый рубль, предоставленный в рамках обновленной программы, придется свыше 10 рублей, привлеченных в экономику Москвы.

Ранее стало известно, что восемь предприятий столицы получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Шести из них компенсируют часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум – частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

