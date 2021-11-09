Субсидии в размере более 77 млн рублей получат еще восемь предприятий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще восемь предприятий получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум предприятиям частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

"В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще пяти компаний", – приводятся в материале слова Ефимова.

Он добавил, что всего в этом году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит около 151 миллиона рублей.

В материале говорится, что столица системно оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям. Так, с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей.

Столица частично компенсирует выплаты по договорам лизинга и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования. Также предоставляются субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям, причем сумма может покрыть до 50% расходов. Максимальный срок действия договора о предоставлении субсидии составляет три года.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров рассказал, что в рамках последних решений компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллиона рублей.

"Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей. За счет этих средств они смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий", – рассказал Прохоров.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Средства направят на компенсацию затрат предприятий на борьбу с пандемией, а также на льготные кредиты.

Кроме того, в программе льготного кредитования смогут принять участие крупные столичные работодатели, представляющие наиболее пострадавшие от кризиса пандемии отрасли городской экономики.

