В Москве утвердили программу льготного кредитования для крупных работодателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Крупные столичные работодатели, представляющие наиболее пострадавшие от кризиса пандемии отрасли городской экономики, смогут принять участие в программе льготного кредитования, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 миллиардов рублей", – сказала Сергунина.

Отмечается, что программа распространяется на компании из сфер общественного питания, культуры, спорта, бытовых услуг, досуга и развлечений, а также на компании по организации мероприятий. По ее условиям, данные предприятия получат субсидию в виде 4% годовой ставки по кредиту.

"Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Максимальная сумма займа – до 500 миллионов рублей. Срок субсидирования – один год", – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что первое соглашение о предоставлении льготных кредитов крупным работодателям было подписано со Сбером. В будущем число банков-партнеров программы будет увеличено.

Ранее мэр столицы подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные 5 миллиардов рублей. Средства направят на компенсацию затрат предприятий на борьбу с пандемией, а также на льготные кредиты.