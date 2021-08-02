Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику Москвы

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Сергей Собянин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на столичную экономику. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам мэра, ситуация с COVID-19 обошлась экономике города более чем в 600 миллиардов рублей.

"Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за 1,5 года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", – сообщил мэр.

Собянин уточнил, что на поддержку граждан и бизнеса власти города израсходовали порядка 100 миллиардов рублей. В данные траты вошли прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции. Кроме того, в зависимости от ситуации меры поддержки могли продлеваться.

"И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования", – сказал мэр Москвы.

Ранее мэр столицы подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Средства направят на компенсацию затрат предприятий на борьбу с пандемией, а также на льготные кредиты.

В начале июля в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу. Финансовая поддержка предоставляется резидентам технопарков и Московского инновационного кластера, владельцам гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей, а также организациям, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников.