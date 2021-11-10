Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на рекламу – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 13 000 предпринимателей Москвы получили субсидии на размещение онлайн-рекламы в рамках программы столичного правительства с "Яндексом". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что программа началась весной и завершилась в октябре.

"В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники", – рассказала Сергунина.

Субсидии предоставляли предприятиям или ИП, которые зарегистрированы в Москве и имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что для предпринимателей организовали специальный курс по продвижению в интернете. Кроме того, в течение двух месяцев бизнесмены размещали рекламу со скидкой 90%.

"Для получения субсидии предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. Так, на основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице еще восемь предприятий получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум предприятиям частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

