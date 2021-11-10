Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

13:00

Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на рекламу – Сергунина

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 13 000 предпринимателей Москвы получили субсидии на размещение онлайн-рекламы в рамках программы столичного правительства с "Яндексом". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что программа началась весной и завершилась в октябре.

"В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники", – рассказала Сергунина.

Субсидии предоставляли предприятиям или ИП, которые зарегистрированы в Москве и имеют офлайн-магазин или пункт самовывоза.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что для предпринимателей организовали специальный курс по продвижению в интернете. Кроме того, в течение двух месяцев бизнесмены размещали рекламу со скидкой 90%.

"Для получения субсидии предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. Так, на основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице еще восемь предприятий получат субсидии в размере более 77 миллионов рублей. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум предприятиям частично возместят затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать