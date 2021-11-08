Около 110 тыс предприятий МСП Москвы смогут рассчитывать на новые меры поддержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в столице могут получить около 110 тысяч предприятий, которые обеспечивают работой почти 284 тысячи человек, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП), которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся в общей сложности 3,5 процента от общего числа работающих в Москве", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что среди тех, кому может быть оказана поддержка, числятся предприятия сферы общепита, парикмахерские, стоматологические клиники, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры.

В рамках новых мер поддержки компании МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики могут получить льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0".

Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. В кредит можно взять до 300 миллионов рублей.

Первые полгода предпринимателю не нужно будет выплачивать кредит и проценты по нему, а в последующий год он сможет возвращать кредит и проценты равными долями. Также предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявку можно подать с 1 ноября по 15 декабря включительно, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что программа льготного кредитования распространяется и на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общепита. К ним относятся 162 крупных организации, в которых работают, по данным ПФР, 174,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство охватит мерами поддержки около 3 миллионов человек. Речь идет о субъектах МСП и СОНКО, в частности кинотеатрах, музеях, зоопарках, спортивных организациях, гостиницах, предприятиях общепита.

