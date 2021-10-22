Правительственные меры поддержки охватят около 3 млн работников МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство охватит мерами поддержки около трех миллионов человек. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании по антикризисным мерам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Правительство предложило возобновить программу выдачи льготных кредитов по ставке 3% для компаний МСП и СОНКО. В проекте будут участвовать 30 российских банков.
"Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и ИП. Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%", – говорится в сообщении.
Льготные кредиты смогут получить участники программы "ФОТ 2.0" и субъекты малого бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года. Кредиты до 300 миллионов рублей будут выдаваться на срок до 18 месяцев. В течение первых шести месяцев предприниматель освобождается от уплаты кредит.
Ранее Белоусов рассказал, что введение нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей. Прием заявок для выплаты единовременной помощи предприятиям Белоусов предложил провести с 1 ноября по 15 декабря.
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