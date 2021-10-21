Титов предложил организовать выплаты крупному бизнесу РФ за нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил организовать выплаты крупному бизнесу за период нерабочих дней.
"У нас огромное количество людей работает и на более крупных предприятиях. Это касается и общепита, у которых выручка больше двух миллиардов рублей. Здесь было бы несправедливо, если бы маленькие получили компенсацию зарплат, а крупные не получили", – сказал Титов в эфире телеканала "Россия 24".
Письмо с предложением распространить меры поддержки и на крупный бизнес было направлено вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.
До этого правительство РФ предложило ввести выплаты в размере одного МРОТ работникам, занятым в отраслях малого и среднего бизнеса, пострадавших в период пандемии коронавируса.
Согласно инициативе, получить единовременную выплату можно будет в период с 15 ноября по 31 декабря. Такая мера соцподдержки охватит более двух миллионов человек. На реализацию инициативы потребуется порядка 27 миллиардов рублей.
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