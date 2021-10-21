Эксперт спрогнозировала потери фитнес-клубов в нерабочие дни

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Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, сколько средств фитнес-клубы потеряют в период нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС.

"По нашей оценке, за неделю приостановки деятельности фитнес-отрасль потеряет от общего объема выручки около 3,67 миллиарда рублей, а один день простоя для отрасли обойдется в 459 миллионов рублей убытков", – сказала она.

Эксперт уточнила, что прогноз сделан на основе ситуации 2020 года. Тогда в период локдауна фитнес-центры потеряли 41,35 миллиарда рублей, то есть 459 миллионов рублей в день. Силина отметила, что с введением QR-кодов данная отрасль уже начала нести убытки.

"Продажи во многих регионах снизились на 70-90%. После объявления по всей России выходных с 30 октября по 7 ноября ситуация в отрасли ухудшится в разы. Подобное развитие событий сильно пошатнет фитнес-бизнес", – добавила она.

Силина выразила надежду, что предложенные правительством РФ меры поддержки помогут минимизировать ущерб от ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что потери бизнеса в нерабочие дни должны компенсироваться из федерального бюджета.

По его словам очевидно, что речь идет о подготовке "мягкого локдауна". В связи с этим главный вопрос – как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

