Потери бизнеса в нерабочие дни должны компенсироваться из федерального бюджета – Титов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что потери бизнеса в нерабочие дни должны компенсироваться из федерального бюджета, сообщает ТАСС.
По его словам очевидно, что речь идет о подготовке "мягкого локдауна". В связи с этим главный вопрос – как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери.
"Мы все помним, что в 2020 году ограничения начались как "гибридные": вроде бы государство их и ввело, но чрезвычайного положения формального не объявляло, значит, и работодателям в первый месяц пришлось тащить весь груз исключительно на себе. Осенью 2021 года экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, и бизнес просто не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи", – сказал Титов.
Он добавил что все дополнительные выходные и ограничения должны вводиться официальными постановлениями той инстанции, на которую возложено регулирование борьбы с коронавирусом. Компенсироваться же потери рабочего времени, по его мнению, должны из федерального бюджета, а любые прочие варианты будут ударом по экономике.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране. В случае регионов со сложной эпидемобстановкой нерабочие дни следует ввести с 23 октября, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение и назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми.
До этого врач-инфекционист Светлана Ищенко допустила, что введение ограничительных мер может оказаться полезным, поскольку россияне перестали бояться коронавируса и соблюдать меры профилактики.
Голикова предложила объявить нерабочие дни в России из-за COVID-19
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