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Общество

13:34

В "Яндекс.Еде" пообещали направить на поддержку ресторанов РФ 150 млн рублей

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На фоне новых ограничений из-за коронавируса в "Яндекс.Еде" решили поддержать ресторанный бизнес, выделив 150 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Сервис инвестирует больше 150 миллионов рублей в стимулирование роста числа заказов из ресторанов и в разные меры поддержки. Среди них – выплаты ресторанам за сотрудников, которые временно перейдут в курьеры, обнуление комиссии за заказы с собой, QR-меню для оформления заказов с улицы, поддержка и привлечение дополнительных курьеров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данные меры компания разработала вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России.

Ранее стало известно, что кафе и рестораны Москвы продолжат работу навынос в длинные выходные, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонним лицам.

Перед этим Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни с 23 октября.

На юго-востоке Москвы закрыли ресторан из-за нарушений антиковидных мер

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