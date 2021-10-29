С 15 ноября в РФ начнутся выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 15 ноября власти РФ начнут выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях антиковидных ограничений. Заявки на получение грантов в размере МРОТ на одного сотрудника можно подать с 1 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мушустин.

"В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, деятельность кинотеатров, развлекательных учреждений и другие", – говорится в сообщении.

Выплата будет единовременной. Ее размер определяется из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями. Данные меры затронут около трех миллионов человек.

