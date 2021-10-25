В России запустят эксперимент по созданию единого окна помощи бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В декабре этого года в России запустят эксперимент по созданию единого государственного сервиса для самозанятых, а также представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам", – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он пояснил, что, помимо прочего, предприниматели и самозанятые смогут получить стартовую бизнес-помощь, услуги по юридическому сопровождению и консультации по профильному образованию. Председатель правительства уточнил, что эксперимент стартует 1 декабря.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями. Данные меры затронут около трех миллионов человек.
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