Кабмин РФ выделит около 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу и социальным НКО

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Правительство России выделит порядка 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого бизнеса и социально ориентированным НКО в связи с пандемией и введенными из-за нее ограничениями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад... Такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около трех миллионов человек", – сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство охватит мерами поддержки около 3 миллионов человек. Речь идет о субъектах МСП и СОНКО, в частности кинотеатрах, музеях, зоопарках, спортивных организациях, гостиницах, предприятиях общепита.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль и правительство отслеживают ситуацию с коронавирусом в стране и считают, что на данном этапе мер поддержки бизнеса и граждан достаточно.
Правительство выделило 38,5 млрд рублей для помощи бизнесу во время пандемии
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