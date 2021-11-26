В Москве не планируют вводить льготы для владельцев ТЦ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти не рассматривают возможность предоставления льгот владельцам торговых центров, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для торговых центров мы субсидии точно не планируем. Это бизнес достаточно рентабельный. Владельцы торговой недвижимости – как правило, мультимиллионеры, которые точно не бедствуют. Это последняя категория людей, которым мы будем помогать", – сказал мэр.

При этом, как отметил Собянин, в торговых центрах арендуют помещения предприятия малого бизнеса, которые нуждаются в поддержке. Мэр отметил, что столичные власти будут помогать им и в дальнейшем.

Также он прокомментировал сложности, с которыми сталкиваются торговые центры. По мнению Собянина, данная проблема носит не столько пандемийный, сколько общесистемный характер.

"Системность ее заключается в том, что больше и больше становится электронной торговли. С каждым годом она все больше и больше откусывает у офлайн-торговли. Это во всем мире происходит, просто пандемия сделала мощный толчок этим процессам", – заключил он.

Ранее Собянин подписал постановление о расширении мер финансовой поддержки столичных промышленных предприятий. Так, предприятия могут в том числе претендовать на компенсацию части затрат, предназначенных для уплаты кредитов на покупку, транспортировку и установку нового оборудования.

