Собянин рассказал о программах переобучения для людей старше 50 лет

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Сергей Собянин рассказал о действующих в Москве программах трудоустройства и переобучения для горожан старше 50 лет.

"В Москве много программ для людей старше 50 лет, которые хотят переобучиться или найти работу. В центре "Моя карьера" помогают сориентироваться на рынке труда, обучают новым навыкам, в том числе в сфере digital. Популярны школа "Бабушка на час", программа "Сиделка. Помощник по уходу", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также Собянин рассказал о программе "Бизнес на творчестве 50+", с помощью которой москвичи могут научиться продвигать и продавать собственные изделия ручной работы. Кроме того, одними из наиболее востребованных являются курсы в центре "Профессионал", где можно пройти обучение в области управления закупками, 3D-моделирования, веб-программирования, интернет-маркетинга, SMM и пользования программой 1С.

"Многие выпускники делают успешную карьеру. Добавлю, обучение бесплатное. И к тому же это шанс вести активную жизнь, найти людей, которые разделяют ваши интересы", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.