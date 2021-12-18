Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва получила премию Russian Creative Awards в номинации "Креативный регион года". Также за награду боролись Югра, Республика Саха, Нижегородская и Ульяновская области. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.
"То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, – важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, в столице стараются предусмотреть необходимую поддержку для креативного сектора. Выдаются гранты, субсидии, создаются образовательные и акселерационные программы. В данном секторе экономики работает 1,1 миллиона человек.
Кроме того, стратегию развития отрасли определяет экспертный совет в области креативных индустрий, созданный при столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития. В него вошли 55 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений.
В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
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