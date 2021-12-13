Неделя московской анимации пройдет в рамках "Экспо" в Дубае – Сергунина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival пройдет в рамках "Экспо-2020" в Дубае с 16 по 19 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. На фестивале московские студии представят мультсериалы и полнометражные ленты. <...> Предстоящий фестиваль – еще одна возможность для города заявить о себе как о креативной столице и достойном претенденте на проведение "Экспо-2030", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Во время фестиваля будут показаны такие анимационные картины, как "Снежная королева: Зазеркалье", "Фиксики против кработов", "Белка и стрелка 3. Карибская тайна" и "Барбоскины на даче". Помимо этого, зрители смогут пообщаться с режиссерами и сценаристами фильмов, а для детей организуют мастер-классы по созданию мультфильмов. Павильон, где пройдут показы, оформит столичный художник Захар Евсеев.

Ожидается, что Moscow Animation Film Festival поспособствует расширению делового присутствия компаний креативного сектора Москвы в ОАЭ, а также популяризации столичных анимационных студий на Ближнем Востоке.

В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

По словам Сергея Собянина, по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу и безопасности российская столица полностью готова к проведению выставки.

