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В мире

11:35

Москва абсолютно готова к проведению "Экспо-2030" – Собянин

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу и безопасности абсолютно готова для проведения "Экспо-2030", заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что у столицы очень сильные конкуренты – это Южная Корея, Саудовская Аравия и Италия. Тем не менее, по его словам, столичные власти будут бороться, поскольку даже сам процесс очень важен для продвижения России, Москвы и ее имиджа.

"И для нас самих, потому что мы стараемся, чтобы наш город с каждым годом был краше. И мы время, вы знаете, терять не любим. Будет "Экспо" или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям, – сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что у столицы уже есть успешный опыт проведения крупных международных мероприятий.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии Национального дня России на "Экспо-2020" в Дубае выразил надежду, что Москва получит право провести Экспо-2030.

В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

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