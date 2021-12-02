Сергунина рассказала о фестивале Moscow Gastronomic Week в рамках Экспо-2020 в Дубае

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В Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в семи ресторанах Дубая появится специальное меню. Фестиваль будут курировать два московских шеф-повара, чьи заведения недавно были отмечены в гиде Michelin.
"Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов, они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Сергуниной.
Уточняется, что рестораны, ставшие участниками фестиваля, предложат сразу несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева. Так, попробовать можно будет оливье с домашней птицей, кулебяку с лососем, авторский холодец, холодный борщ и другие блюда.
В пресс-службе добавили, что гастрономический фестиваль является частью культурной программы, которую презентует Москва на выставке в ОАЭ. Также в нее входят концерты, кинопоказы, театральные постановки и другое.
"Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки столицы на право проведения Экспо-2030", – говорится в сообщении.
Выставка проводится каждые пять лет. В июне 2023 года будет объявлено, какой город примет Экспо-2030.
В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2030, которая раньше в российской столице не проходила.
Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
Москва претендует на проведение международной выставки Экспо-2030
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