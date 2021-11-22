Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

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В 2030 году Москва может принять Всемирную универсальную выставку Экспо, если соответствующая заявка российского правительства победит на конкурсе претендентов. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Россия участвует в Экспо уже 170 лет с момента первой выставки, которая состоялась еще в 1851 году, и неоднократно производила фурор: например, монументом "Рабочий и колхозница" на фоне Эйфелевой башни в 1937 году или павильоном в Монреале в 1958 году, в котором был представлен первый советский спутник. При этом, несмотря на большой опыт в проведении крупных международных мероприятий, в частности, Олимпиады-80 и чемпионата мира по футболу в 2018 году, Москва, будучи очевидным претендентом на проведение Экспо, ни разу им не становилась, подчеркнул градоначальник.

"Если Москва выиграет право проведения Экспо-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники. России есть что показать в этой сфере нашим гостям. А с другой стороны, Экспо станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать", – отметил Собянин.

По его словам, в этом плане у российской столицы есть серьезные конкуренты, в том числе Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Тем не менее, Москва в борьбе за проведение Экспо намерена приложить все силы и опыт, поэтому у нее есть высокие шансы на победу, считает мэр. Продвигать заявку будут в частности с помощью экспозиции Москвы в павильоне России на проходящем в Дубае Экспо-2020.

Если Москва победит, о чем станет известно в 2023 году, то для проведения выставки планируется построить новый экспокомплекс, так как площадки ВДНХ, Сокольников и Экспоцентра уже устарели и не подходят. Он появится на свободной территории на Киевском шоссе в Новой Москве, недалеко от аэропорта Внуково.

В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2030, которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.