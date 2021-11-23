Сергунина: самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась экспозиция, посвященная Москве, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, там представлены основные программы развития российской столицы, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах.

"Одновременно столица презентует культурную программу с участием всемирно известных артистов. Она включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, запланированы выступления оркестра "Виртуозы Москвы", театра "Геликон-опера", а также оркестра под управлением Игоря Бутмана. Креативный потенциал столицы на Экспо представят ведущие московские дизайнеры. Также состоится фестиваль московского кино, а проект Moscow Gastronomic Week расскажет о недавней презентации гида Michelin по российской столице.

Экспозиция Москвы в Дубае будет работать до 20 декабря текущего года. Культурные мероприятия можно посетить до 31 марта 2022 года.

"Программа в Дубае – своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 году", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Выставка проводится каждые пять лет. В июне 2023 года будет объявлено, какой город примет Экспо-2030. Вместе с Москвой на проведение выставки претендуют Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для Москвы проведение такого мероприятия положительно скажется на развитии международного делового сотрудничества, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций.

В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2030, которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

