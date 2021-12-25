В МЭШ появились кроссворды и приложения на новогоднюю тему

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Библиотека "Московской электронной школы" (МЭШ) в преддверии Нового года подготовила тематические приложения, праздничную игру и необычный кроссворд. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, школьники смогут узнать, почему Дед Мороз и Снегурочка стали символами Нового года, есть ли у этих героев прототип, а также о том, каким транспортом пользуется главный волшебник, чтобы доставить детям подарки. Эту информацию можно найти в приложении "В гостях у Деда Мороза".
Ребята также смогут вспомнить сказку Сергея Михалкова "Новогодняя быль", в которой раскрывается история елки.
Кроссворд "Новый год" поможет подтвердить статус эксперта и закрепить знание новогодних атрибутов. Ребята смогут освежить в памяти ключевые правила безопасного обращения с фейерверками в приложении "Безопасный Новый год".
Расширить кругозор и узнать, как называется Новый год в других странах, поможет интерактивное языковое приложение.
В приложении "Дед Мороз в стране мультфильмов" можно посмотреть мультфильмы с участием главного волшебника.
А в квест-игре "Вместе в Новый год" можно выбрать одно из пяти заданий, в том числе соотнести название новогоднего мультфильма с кадром из него. Также ребятам доступны кроссворд и заполнение строчек популярной песни из фильма "Карнавальная ночь".
Ранее для пользователей "Московской электронной школы" стала доступна виртуальная лаборатория по черчению, с помощью которой школьники смогут создавать чертежи различной сложности. Пользователи смогут строить чертежи с помощью виртуальных циркуля, линейки, транспортира, ластика и прочих инструментов, обладающих свойствами реальных прототипов.
В портфолио школьника появится информация о посещении им музея или театра
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