Пользователи библиотеки МЭШ смогут поделиться идеями для улучшения работы

09:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" смогут поделиться предложениями об улучшении предоставляемого материала и оставить замечания с помощью кнопки "Предложить улучшение". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Опция доступна пользователям МЭШ, которые авторизовались на портале school.mos.ru или на сайте библиотеки "Московской электронной школы". После нажатия кнопки "Предложить улучшение" появится окно, в котором нужно описать идеи или замечания. При необходимости можно прикрепить изображение, поясняющее обращение", – говорится в сообщении.
Автор материала при входе в библиотеку увидит уведомление с предложениями, которые можно принять либо отклонить. Кроме того, модератор проверит все изменения, а также правомерность отклоненных обращений.
Ранее ко дню рождения поэта Сергея Есенина в библиотеке МЭШ создали подборку приложений из видеолекций, кроссворда и кинохроники.
Благодаря проекту школьники узнали подробности о судьбе и творчестве поэта. Посмотрев видеолекцию, они познакомились с детством и юношеством, а также с началом творческого пути Есенина.
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