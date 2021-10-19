Пользователи библиотеки МЭШ смогут поделиться идеями для улучшения работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" смогут поделиться предложениями об улучшении предоставляемого материала и оставить замечания с помощью кнопки "Предложить улучшение". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Опция доступна пользователям МЭШ, которые авторизовались на портале school.mos.ru или на сайте библиотеки "Московской электронной школы". После нажатия кнопки "Предложить улучшение" появится окно, в котором нужно описать идеи или замечания. При необходимости можно прикрепить изображение, поясняющее обращение", – говорится в сообщении.

Автор материала при входе в библиотеку увидит уведомление с предложениями, которые можно принять либо отклонить. Кроме того, модератор проверит все изменения, а также правомерность отклоненных обращений.

Ранее ко дню рождения поэта Сергея Есенина в библиотеке МЭШ создали подборку приложений из видеолекций, кроссворда и кинохроники.

Благодаря проекту школьники узнали подробности о судьбе и творчестве поэта. Посмотрев видеолекцию, они познакомились с детством и юношеством, а также с началом творческого пути Есенина.

